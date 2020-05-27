Жалоба ООО «СМУ-33» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СМУ-33» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в д.Великово Гороховецкого района, Владимирской области».

Заявитель, являясь победителем по электронному аукциону в своей жалобе указал, что заказчик неправомерно отклонил протокол разногласий и разместил проект контракта в прежнем варианте, без учета замечаний заявителя.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что действия заказчика не нарушают требования Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «СМУ-33» необоснованной.