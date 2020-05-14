Жалоба ООО «Сетевые решения» признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Сетевые решения» (г. Владимир) на действия заказчика при проведении электронного аукциона на приобретение системы контроля и управления доступа (СКУД), включающее обеспечение необходимым программным обеспечением, монтаж и установку оборудования для нужд МБОУ г.Владимира «СОШ №8».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, в рамках внеплановой проверки, предусмотренной частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России признала заказчика нарушившим требования части 7 статьи 45 Закона о контрактной системе в сфере закупок. Учитывая, что указанное нарушение не повлияло на результат торгов, предписание не выдано.