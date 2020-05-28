Жалоба ООО «РУССПРОФ» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «РУССПРОФ» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата (Цефепим+[Сульбактам]) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» (ГБУЗВО «ОКБ»).

По мнению заявителя, заказчиком выбран неверный способ определения поставщика, так как настоящая закупка должна проводиться в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «РУССПРОФ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.