Жалоба ООО «ПТСТРОЙ» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ПТСТРОЙ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту фасада здания Дома Культуры (пос.Городищи, ул.Ленина, д.4) для нужд МКУ «Городищенский культурно-досуговый центр».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «ПТСТРОЙ» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «толщина слоя» плиточного клея, используемого при выполнении работ (не указан конкретный показатель товара с погрешностью).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ПТСТРОЙ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.