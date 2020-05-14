Жалоба ООО «Перспектива» признана частично обоснованной, предписание выдано

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Перспектива» (г. Самара) на положение документации при проведении электронного аукциона на ремонтные работы по реконструкции здания «Киржачский Районный Дом культуры» (Крыша) по адресу: Владимирская обл. г. Киржач ул. Гагарина д.22.

Заявитель утверждал, что при размещении данной закупки заказчик нарушил требования Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Жалоба ООО «Перспектива» признана по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части не установления к участникам закупки дополнительных требований в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе).

В рамках внеплановой проверки Заказчику, аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.