Жалоба ООО «Перспектива» признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Перспектива» (г. Самара) на положение документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству стадиона МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов».

Заявитель утверждал, что при размещении данной закупки заказчик нарушил требования Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные документы, в рамках внеплановой проверки, предусмотренной частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Перспектива» по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части нарушения пункта 2 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок).

Предписание не выдано, в связи с тем, что выявленное нарушение не повлияло на итоги определения поставщика.