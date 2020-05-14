Жалоба ООО «МПС» признана необоснованной, предписание выдано

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «МПС» (г. Владимир) на положение документации при проведении электронного аукциона на оказание услуг по транспортировке и утилизации эпидемиологически опасных медицинских отходов класса Б для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Гусь-Хрустальная городская больница».

По мнению заявителя, в нарушение пункта 2 части 1 и части 3 статьи 64 и пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчик не предусмотрел в документации об электронном аукционе требование о наличии у участника закупки лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности.

Согласно п. п. 4.29, 4.31 СанПиН 2.1.7.2790-10 лицензированию подлежит только деятельность по вывозу, обезвреживанию (утилизации) медицинских отходов класса Г, Д.

Поскольку в техническом задании аукционной документации отсутствует конкретное указание какие именно виды деятельности должны осуществляться Исполнителем при исполнении контракта, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о необъективности описания объекта закупки.

В рамках внеплановой проверки заказчик был признан нарушившим требования части 1, 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.