Жалоба ООО «КУБ-Транс» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «КУБ-Транс» (г. Курск) на действия заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту транспортных средств для обеспечения нужд Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире (г. Курск).

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия заказчика действуя в пределах своих полномочий обоснованно признала заявку ООО «КУБ-Транс» несоответствующей в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, заявка участника закупки признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в связи с непредоставлением документов, которые предусмотрены пунктом 1 части 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно: в составе второй части заявки участника представлен Устав не в полном объеме (первый, второй, последний листы).

Жалоба ООО «КУБ-Транс» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.