Жалоба ООО «Глобалс Аудит» на действия заказчика АО «МПСЗ» признана необоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «Глобалс аудит» на действия заказчика — АО «Муромский приборостроительный завод» при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ АО «Муромский приборостроительный завод» за 2020 год.

Заявитель обжалует порядок проведения конкурса и положения документации.

Рассмотрев жалобу ООО «Глобалс аудит» Комиссия Владимирского УФАС России решила признать ее необоснованной, предписание не выдавать.