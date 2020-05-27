Жалоба ООО «ЭнергомашИнжиниринг» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ЭнергомашИнжиниринг» на положения документации об электронном аукционе на право заключить государственный контракт на приобретение водогрейного котла для нужд ГКОУ ВО «Лухтоновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушение статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Контрольный орган в сфере закупок установил, что заказчик вправе включить в документацию о проведении электронного аукциона такие характеристики услуги, которые отвечают его потребностям, также вправе в необходимой степени детализировать предмет электронного аукциона. Закон о контрактной системе в сфере закупок не обязывает заказчика устанавливать требования к характеристикам услуги, которые удовлетворяли бы всех возможных участников закупок для государственных (муниципальных) нужд.

Рассмотрев представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «ЭнергомашИнжиниринг» по доводам, изложенным в ней необоснованной.