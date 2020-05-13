Жалоба ООО «Элмас» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Элмас» на действие комиссии при проведении электронного аукциона на закупку шовного материала для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Гусь-Хрустальная городская больница».

Заявитель считает, что поданная им заявка соответствует требованиям аукционной документации и Закона о контрактной системе в сфере закупок. Групповая упаковка не содержит информацию о составе нити и составе покрытия, а следовательно и не соответствует: ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» — ГОСТ 31620-2012 «Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний» — ГОСТ 26641-85 «Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний».

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Элмас» необоснованной.