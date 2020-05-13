Жалоба ООО «ДиФарма» признана необоснованной, предписание выдано

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ДиФарма» (г. Липецк) на действие комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Муромская городская больница № 1»

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ДиФарма».

В результате рассмотрения жалобы, Комиссия пришла к выводу, что решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе заявки ООО «ДиФарма» было принято с соблюдением требований статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Однако, в рамках внеплановой проверки заказчик был признан нарушившим требования пункта 6 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании вышеизложенного, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о том, что рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений.