Жалоба ООО «АтлантикПро» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «АтлантикПро» на положение документации при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания медицинского колледжа (замена дверей, ремонт стен, потолков, полов, отделочные работы).

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно:

В составе аукционной документации отсутствует проект сметы контракта, а также отсутствует протокол определения НМЦК.

Рассмотрев материалы дела, Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что доводы, указанные в жалобе не подтверждены.

Жалоба ООО «АтлантикПро» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.