Жалоба ООО «Аспект» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Аспект» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания «Вспомогательный корпус-стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно в проекте контракта отсутствует условие о том, что результатом выполненной работы по контракту является реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора.

Также заявитель полагает, что заказчиком в проекте контракта не установлена соответствующая обязанность поставщика, что нарушает положения части 24 статьи 34 и части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе в сфере закупок, ограничивая круг потенциальных участников закупки.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях заказчика, утвердившего аукционную документацию, при проведении закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Аспект» на действия заказчика необоснованной.