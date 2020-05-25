Жалоба ООО «Альтернатива» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Альтернатива» (г. Муром) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда для нужд Администрации Меленковского района.

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что предоставления копия выписки, выданная третьему лицу, не может служить подтверждением соответствия самого участника закупки требованию, установленному документацией об электронном аукционе, поэтому, аукционная комиссия правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе на основании пункта 1 части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе.

Жалоба ООО «Альтернатива» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.