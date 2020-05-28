Жалоба ООО «Альта Плюс» на действия аукционной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Альта Плюс» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку запасных частей, комплектующих для АРМ.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «АльтА плюс» по следующему основанию: п. 2. ч. 4 ст. 67 — несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. Обоснование: п. 2. ч. 4 ст. 67 — несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе, а именно: участником в таблице составе первой части заявки заявлен показатель характеристики Материнской платы «Внутренние коннекторы USB на плате USB 2.0» — «4», что не соответствует требованиям, установленным в части IV Конкретные показатели (требования к качественным характеристикам объекта закупки) части VI. Техническая часть документации об электронном аукционе на право заключить государственный контракт на поставку запасных частей, комплектующих для АРМ».

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении данной закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Альта Плюс» на действия комиссии необоснованной.