Жалоба ООО «АГУНА» признана обоснованной, предписание выдано

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «АГУНА» на действие комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту Поликлиники № 1, для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Вязниковская районная больница».

Заявитель указал, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что в основания отклонения заявки ООО «АГУНА», изложенные в протоколе подведения итогов электронного аукциона: «Согласно выписки ЕГРЮЛ генеральный директор ООО «АГУНА» назначен от 19.02.2018 года приказ о назначении генерального директора отсутствует. Решение об одобрении крупной сделки от 28.03.2017 года является недействительной, так как данное решение принято раньше срока назначения на должность генерального директора в отношении которого действует данное решение», являются несостоятельными, противоречащими частей 6,7 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Жалоба ООО «АГУНА» по доводам, изложенным в ней признана обоснованной.