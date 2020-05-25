Жалоба на Муромский завод радиоизмерительных приборов признана обоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Логистические Решения» на действия закупочной комиссии заказчика АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» при проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание транспортно – экспедиционных услуг.

ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Логистические Решения» полагает, что требование наличия в составе заявки ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Логистические Решения» решения об одобрении сделки и/или сделки с заинтересованностью со стороны Комиссии заказчика является неправомерным.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссией Владимирского УФАС России было принято решение об обоснованности заявленных ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Логистические Решения» доводов в жалобе и выдаче предписания заказчику – АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов».