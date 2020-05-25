Жалоба ИП признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела ИП «А…» (г. Кострома) на действие заказчика при проведении запроса котировок на оказание услуг по управлению автотранспортными средствами для нужд МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Заказчика, в части утверждения аукционной документации с нарушением законодательства о контрактной системе, а именно Заказчик нарушил пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев извещение о проведении запроса котировок со всеми приложениями установила, что заказчик описал объект закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Заказчик, с учетом положений содержащихся в статье 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, вправе включить в извещение о проведении запроса котировок такие услуги, которые отвечают его потребностям и необходимы для выполнения им соответствующих функций.

Жалоба ИП «А…» признана по доводам, изложенным в ней, необоснованной.