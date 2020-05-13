Жалоба на действия департамента имущественных и земельных отношений признана необоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба физического лица на действия организатора продажи (продавца) государственного имущества– департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области по продаже имущества без объявления цены – нежилого помещения, площадью 43,7 кв.м по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н., с. Добрынское, ул. Пионерская, д.15 вместе с земельным участком.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела в обжалуемых действиях департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Комиссией Владимирского УФАС России не было выявлено нарушений Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.