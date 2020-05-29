Заявления в детский сад принимают дистанционно

Ну а для тех, кто уже ждет путевку и готовится отправить малыша в детский сад, тоже есть новости. В этом году путевки в детские сады из отдела комплектования сразу выдаются на руки заведующим. Они сами обзванивают родителей и приглашают прийти оформить все документы. Так что никуда ходить не нужно, просто ждите, когда вас оповестят.

По словам сити-менеджера Андрея Шохина, детские сады во Владимире откроются на 3-м либо на 2-м этапе снятия ограничительных мер в июне. Разрешение на это должен выдать Роспотребнадзор.