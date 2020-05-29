Заявления в детский сад принимают дистанционно

Во Владимире идет комплектация дошкольных учреждений

  1. Как сейчас подать заявление в детский сад?

    Пока во Владимирской области действует режим самоизоляции, подать заявление в дошкольное учреждение можно лишь дистанционно: через сайт госуслуг или на интернет-портале «Образование33». Здесь же родители имеют возможность ознакомиться с результатами рассмотрения заявления. Ещё в марте заявления в письменном виде принимали в отделе по комплектованию ДОУ на Северной, 28а. Во время пандемии работа по приему и выдаче документов здесь не ведется.

  2. Где получить путевку?

    Ну а для тех, кто уже ждет путевку и готовится отправить малыша в детский сад, тоже есть новости. В этом году путевки в детские сады из отдела комплектования сразу выдаются на руки заведующим. Они сами обзванивают родителей и приглашают прийти оформить все документы. Так что никуда ходить не нужно, просто ждите, когда вас оповестят.

    По словам сити-менеджера Андрея Шохина, детские сады во Владимире откроются на 3-м либо на 2-м этапе снятия ограничительных мер в июне. Разрешение на это должен выдать Роспотребнадзор.

  3. Какие документы потребуются?

    После того как вы зашли на сайт гослуг, необходимо заполнить заявление в электронном виде и дождаться результатов его проверки.


    В электронную заявку необходимо внести данные следующих документов:

    — паспорта родителя или законного представителя;

    — документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка (если заявитель не является родителем);

    — свидетельства о рождении ребенка;

    -документа, подтверждающего льготу родителям (законным представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление ребёнку места в дошкольном образовательном учреждении (если имеется такая льгота);

    — документа, подтверждающего необходимость зачисления в группу оздоровительной направленности (если необходимо);

    — заключения психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей направленности (если необходимо).

  4. Как идет формирование новых групп? Работают ли дежурные?

    В настоящее время проходит комплектование групп на 1 сентября 2020 года, поясняют в управлении образования. В детских садах Фрунзенского района оно уже завершено. Началась комплектация Октябрьского и Ленинского районов. На данный момент во Владимире работают 89 детских садов. Почти в каждом начали открываться дежурные группы. Для того чтобы ребенок начал туда ходить, от каждого родителя потребуется ходатайство с места работы о его трудовой занятости во время пандемии.

  5. Как обстоят дела с местами в детских садах города?

    В новом учебном году около 4000 детей пойдут в детские сады города (из них 3000 – в ясли). Пока ещё остается дефицит мест в Ленинском районе, мкр. Юрьевец и мкр. Коммунар. В 2020 году дополнительно были созданы 200 мест в новых пристройках ДОУ № 4, 62, 66, 87. Полностью решена проблема с очередностью во Фрунзенском районе.

  6. Новый сад в Юрьевце открылся

    Новый детский сад в Юрьевце с 1 июня уже смогут посещать дети. Его открытия жители микрорайона ждали почти пять лет. Он был построен, но не сдан. Сейчас здесь заработают 4 дежурные группы вместимостью по 12 человек. Когда же садик войдет в обычный график, он сможет принять 240 детей (230 из них уже выписаны путевки), хотя изначально дошкольное учреждение было рассчитано на 190 мест. Возводил его застройщик в рамках инвестиционного договора полностью за свой счет. Потом из бюджетных средств чиновникам пришлось добавить  4 миллиона рублей на дополнительное оборудование. Садик отвечает всем современным стандартам. Здесь даже есть бассейн для занятий плаванием.

  7. Новые садики не за горами

    Но одним новым детским садом в Юрьевце не обойтись. Застройщик уже готовит фундамент под новый детский садик, опять же в рамках обязательств перед городом. В мэрии пообещали помочь с федеральным финансированием. Тем временем на бюджетные средства уже начали возводить ясли-сад на 108 мест на улице Тихонравова и два дошкольных учреждения в Веризино. На улице Куйбышева появится трехэтажный корпус на 115 мест, а на улице Полянка – одноэтажный на 50 мест.

    Татьяна Данилова

    Фото «Призыва»
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