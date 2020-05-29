Заявления в детский сад принимают дистанционно

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Как сейчас подать заявление в детский сад?
Пока во Владимирской области действует режим самоизоляции, подать заявление в дошкольное учреждение можно лишь дистанционно: через сайт госуслуг или на интернет-портале «Образование33». Здесь же родители имеют возможность ознакомиться с результатами рассмотрения заявления. Ещё в марте заявления в письменном виде принимали в отделе по комплектованию ДОУ на Северной, 28а. Во время пандемии работа по приему и выдаче документов здесь не ведется.
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Где получить путевку?
Ну а для тех, кто уже ждет путевку и готовится отправить малыша в детский сад, тоже есть новости. В этом году путевки в детские сады из отдела комплектования сразу выдаются на руки заведующим. Они сами обзванивают родителей и приглашают прийти оформить все документы. Так что никуда ходить не нужно, просто ждите, когда вас оповестят.
По словам сити-менеджера Андрея Шохина, детские сады во Владимире откроются на 3-м либо на 2-м этапе снятия ограничительных мер в июне. Разрешение на это должен выдать Роспотребнадзор.
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Какие документы потребуются?
После того как вы зашли на сайт гослуг, необходимо заполнить заявление в электронном виде и дождаться результатов его проверки.
В электронную заявку необходимо внести данные следующих документов:
— паспорта родителя или законного представителя;
— документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка (если заявитель не является родителем);
— свидетельства о рождении ребенка;
-документа, подтверждающего льготу родителям (законным представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление ребёнку места в дошкольном образовательном учреждении (если имеется такая льгота);
— документа, подтверждающего необходимость зачисления в группу оздоровительной направленности (если необходимо);
— заключения психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей направленности (если необходимо).
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Как идет формирование новых групп? Работают ли дежурные?
В настоящее время проходит комплектование групп на 1 сентября 2020 года, поясняют в управлении образования. В детских садах Фрунзенского района оно уже завершено. Началась комплектация Октябрьского и Ленинского районов. На данный момент во Владимире работают 89 детских садов. Почти в каждом начали открываться дежурные группы. Для того чтобы ребенок начал туда ходить, от каждого родителя потребуется ходатайство с места работы о его трудовой занятости во время пандемии.
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Как обстоят дела с местами в детских садах города?
В новом учебном году около 4000 детей пойдут в детские сады города (из них 3000 – в ясли). Пока ещё остается дефицит мест в Ленинском районе, мкр. Юрьевец и мкр. Коммунар. В 2020 году дополнительно были созданы 200 мест в новых пристройках ДОУ № 4, 62, 66, 87. Полностью решена проблема с очередностью во Фрунзенском районе.
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Новый сад в Юрьевце открылся
Новый детский сад в Юрьевце с 1 июня уже смогут посещать дети. Его открытия жители микрорайона ждали почти пять лет. Он был построен, но не сдан. Сейчас здесь заработают 4 дежурные группы вместимостью по 12 человек. Когда же садик войдет в обычный график, он сможет принять 240 детей (230 из них уже выписаны путевки), хотя изначально дошкольное учреждение было рассчитано на 190 мест. Возводил его застройщик в рамках инвестиционного договора полностью за свой счет. Потом из бюджетных средств чиновникам пришлось добавить 4 миллиона рублей на дополнительное оборудование. Садик отвечает всем современным стандартам. Здесь даже есть бассейн для занятий плаванием.
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Новые садики не за горами
Но одним новым детским садом в Юрьевце не обойтись. Застройщик уже готовит фундамент под новый детский садик, опять же в рамках обязательств перед городом. В мэрии пообещали помочь с федеральным финансированием. Тем временем на бюджетные средства уже начали возводить ясли-сад на 108 мест на улице Тихонравова и два дошкольных учреждения в Веризино. На улице Куйбышева появится трехэтажный корпус на 115 мест, а на улице Полянка – одноэтажный на 50 мест.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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