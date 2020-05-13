Заявление на 10 000 рублей владимирские семьи могут подать до 1 октября

Семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она будет осуществляться с 1 июня, а подать заявление на нее можно будет до 1 октября. По прогнозным оценкам, данная выплата распространится на более чем 100 тысяч владимирских детей. Поэтому будьте готовы к тому, что портал госуслуг может не справиться с наплывом желающих срочно получить пособия. Специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской области напоминают родителям, что у них на это есть еще пять месяцев, и разъясняют, кому полагается это пособие и как его можно будет получить.