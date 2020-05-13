Заявление на 10 000 рублей владимирские семьи могут подать до 1 октября

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Социальная поддержка государства
Семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она будет осуществляться с 1 июня, а подать заявление на нее можно будет до 1 октября. По прогнозным оценкам, данная выплата распространится на более чем 100 тысяч владимирских детей. Поэтому будьте готовы к тому, что портал госуслуг может не справиться с наплывом желающих срочно получить пособия. Специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской области напоминают родителям, что у них на это есть еще пять месяцев, и разъясняют, кому полагается это пособие и как его можно будет получить.
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Кто имеет право на выплату?
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года. При этом не важно, есть у семьи право на материнский капитал или нет.
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Как получить пособие?
Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
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Когда начнут выплачивать?
Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет будет осуществляться с 1 июня 2020 года. При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев: сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.
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А что положено малышам?
В соответствии с указом Президента РФ расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: glamus.ru
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