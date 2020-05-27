Зараженные опасным сорняком семена сожгли

Крупную партию семян, зараженных карантинным сорняком, уничтожили в Юрьев-Польском районе. Партия семян люцерны изменчивой сорта Вега 87 массой почти полторы тонны поступила в местный СПК из Ивановской области. Наличие карантинного сорняка — повилики подтвердила проведенная фитосанитарная экспертиза, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской области. В ведомстве поясняют, что использование таких семян не допустимо.

Повилика считается опасным сорняком.

Семена сорняка наносят огромный ущерб сельскому хозяйству. Засоренные им посевы резко снижают урожайность, вытесняют полезные кормовые травы, снижают качество заготавливаемого сена. В адрес сельхозпредприятия было направлено письмо о принятии фитосанитарных мер. Так как обеззараживание и очистка в данном случае не помогли, было решено сжечь семена.

Ранее «Призыв» сообщал, что молочную продукцию с признаками фальсификации продавали в магазинах Александровского и Меленковского районов. Нарушение зафиксировало региональное управление Россельхознадзора.

Ольга Ефремова

Фото: novostivl.ru