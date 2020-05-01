Запретили работу алкомаркетов в жилых домах

Во Владимирской области запретили работу алкомаркетов, расположенных в жилых домах. Закон о прекращении деятельности «наливаек» приняли депутаты Законодательного Собрания. Многочисленные жалобы жителей домов, в которых находятся подобные торговые точки, наконец-то будут удовлетворены. Вопрос о запрете алкомаркетов обсуждали и ранее, но только сейчас появилась возможность для решительных мер. На федеральном уровне приняты поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Властям регионов дали право устанавливать ограничения на торговлю алкоголем в домах вплоть до полного её запрета. В регионе-33 решили, что запретить нужно те точки, чья площадь меньше 50 квадратных метров.

— Федеральным законом субъектам предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения. Это касается объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, — пояснил вице-спикер Заксобрания Дмитрий Рожков.

На время действия режима самоизоляции уже введены ограничения на торговлю алкоголем. Продажи идут только с 10.00 до 19.00.

Во Владимирской области борьба с алкомаркетами идёт не первый год. Власти препятствовали выдаче лицензии, «придирались» к ассортименту товаров, нагружали такие точки проверками. Но всё это успеха особого не имело. «Наливайки» плодились особенно в спальных районах. Эффективной мерой стало ограничение на время продажи алкоголя. Правда, ушлые хозяева алкомаркетов умудряются торговать и в таких условиях. О таких случаях можно почитать здесь.



Сейчас прибыльное время настало у пивных магазинов и сетевых маркетов, специализирующихся на продаже спиртного. Все они преимущественно расположены в многоэтажках. В период с 6 до 7 вечера около них выстраиваются огромные очереди. Накануне выходных и праздников люди набирают по нескольку пакетов с бутылками. Однако деятельность таких магазинов законна. Были слухи о возможном запрете продажи алкоголя в майские праздники. Но они не подтвердились.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»