Записки спасателя во время эпидемии коронавируса

Он вернется со смены, откроет свой электронный дневник и без пафоса напишет: «Пока вся страна на карантине, спасатели работают». Шла первая неделя самоизоляции. Потом Михаил и его коллеги еще несколько раз повторят: «Мы, сотрудники экстренных служб, работаем ради вас! Оставайтесь дома ради нас! Берегите себя и своих близких!» Важные слова они напишут на белом листке формата А4. Виртуально передадут его из рук в руки. Снимут простое, но очень понятное видео. Словно стараясь достучаться до каждого. В социальных сетях эти кадры посмотрят тысячи человек. Кто-то решит закрыть дверь и без надобности не выходить на улицу.

Когда молодая девушка поднялась на крышу многоэтажного дома, до трагедии оставался один шаг. Михаил Быков первым приехал на вызов и уговорил жительницу Коврова остановиться. Это потом он расскажет, что сам высоты боится. Но когда стоял на краю, думал только о том, как помочь человеку. И таких историй у сотрудника городского поисково-спасательного отряда много. Он помнит каждый вызов, но редко говорит родным, как на работе пришлось рисковать. Еще в школе Михаил увлекся медициной и много изучал поведение людей, находящихся на грани жизни и смерти.

Пандемия коронавируса закрыла его лицо. За медицинской маской, которых всегда не хватает, и шлемом, который приходится носить, видны только глаза. Добрые и решительные. В Коврове – серьезный очаг распространения инфекции. Спасатели ежедневно рискуют своей жизнью. Когда помогали медикам транспортировать больного до машины скорой помощи, не знали, что у него подозрение на COVID-19. Вирус всегда где-то рядом. А сдать тест спасателям предложили только за свой счет. Вокруг много заболевших, ситуация очень серьезная. Об этом они говорят через репродукторы, стараясь, чтобы жители города их услышали.

А ведь никто не отменял увязших в болоте людей, которых надо спасать, закрытые квартиры, в которые надо попасть, задымленные балконы, которые надо потушить. Они по-прежнему достают пострадавших во время ДТП людей, ликвидируют возгорание, возвращают к жизни тех жителей города, кто отчаялся, помогают заплаканным хозяйкам котов и собак, которые застряли между плитами или на дереве. Сводку дежурных выездов Михаил потом отметит в своих «Заметках спасателя». В социальных сетях этот паблик читают сотни человек. Здесь размещается открытая информация о всем, что происходит на смене.

Вот в специальных костюмах сотрудники поисково-спасательного отряда продезинфицировали помещения железнодорожного вокзала. Михаил Быков вечером напишет: «Мышление русского человека — загадка. Когда спасатели обрабатывали помещение, к ним подошла уборщица и начала протирать шваброй пол. Вплотную следуя за спасателями. Выяснить, зачем уборщица это делала, не удалось. Женщину отправили отдыхать в другое помещение«.

Мужчина часто не успевает просто пообедать. Бывает так, что только разогрел суп, как поступает команда на выезд. Времени на раздумья и перекус уже нет. В родном городе кто-то ждет его помощи. И это будут совсем разные люди, поступки которых не всегда можно объяснить.

«Насколько вы знаете, вся страна находится на самоизоляции. Каждый использует это время на своё усмотрение. Кто-то читает книги, смотрит интересные передачи, пытается научиться новому. А кто-то, к сожалению, совсем по-другому. В 01.00 в поисково-спасательный отряд пришел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения… с наручниками на руках», — напишет Михаил в своем дневнике. С парня благополучно снимут наручники, он отправится домой. А молодой спасатель еще раз напомнит: «Проводите самоизоляцию с пользой».

9 мая Михаил заступит на очередное дежурство. Так было уже несколько лет подряд. День Победы молодой человек проводит на работе. Потому что в этом видит свой долг перед ветеранами Великой Отечественной войны. Сейчас главная задача — оградить их и всех жителей города от вируса. Тогда и парад можно будет провести всем вместе. Тогда, когда станет можно.

Полина Тарбеева

Фото и видео из личного архива Михаила Быкова и Натальи Никитиной