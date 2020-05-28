Закон о «тихом часе» днем приняли во Владимирской области

Во Владимирской области появится своя альтернатива европейской сиесте. Законом о тишине вводится так называемый «тихий час» – с часа до трех дня запрещается кричать, ремонтировать, включать громко музыку в жилых домах и прилегающих к ним территориях. Также увеличивается интервал вечернего и утреннего покоя для выходных – с десяти вечера до девяти утра.

Варианты законопроекта обсуждались несколько месяцев и поэтапно. Сначала идею поддержали члены Общественной палаты, затем отдельные фракции депутатов в Законодательном Собрании, а сейчас после правок и уточнений проголосовало большинство.

— Действительно, в нашем регионе, в отличие, к примеру, от Нижегородской области, не заключено соглашение с полицией, поэтому сотрудники УМВД не выписывают штрафы за нарушение «тихого часа». Но действует другой порядок – жалобы рассматривают на административных комиссиях. И он работает вполне эффективно – более 1500 штрафов за год, — поясняет вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.

За шум в неположенные часы грозит предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей.

Депутаты выразили сомнение относительно практической стороны закона о тишине. Участковые и сегодня загружены до предела. Как быстро они будут приезжать на вызовы, чтобы зафиксировать шум в неположенные часы? Но тот же дневной «тихий час» настоятельно просили пенсионеры и родители с детьми. У депутатов накопилось с десяток таких обращений. Проигнорировать их было нельзя. Тем более что на федеральном уровне тоже планируют принять закон о тишине. Тогда и полиция централизованно подключится к соблюдению норм.

Как «Призыв» сообщал ранее, после перерыва депутаты Законодательного Собрания снова стали согласовывать кандидатуры вице-губернаторов. Первым утвержден Александр Ремига.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»