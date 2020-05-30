Зачем Николай II приезжал во Владимир

В год празднования 300-летия Дома Романовых император Николай II с семьей посетил ряд городов Российской империи, в том числе Владимир, Суздаль и Боголюбово. Во Владимирскую губернию царский поезд прибыл 29 (16 по старому стилю) мая 1913 года. Это было не первое посещение Владимира монархами из рода Романовых, но до Николая II царствующие особы бывали тут в основном проездом.

«В период времени между 16 и 27 мая 1913 года государю императору благоугодно было посетить вместе с августейшей семьей целый ряд местностей, в которых триста лет тому назад происходили события, связанные с воцарением царя Михаила Федоровича, и проследовать из Нижнего Новгорода в Москву тем историческим путем, которым шло в 1612 году ополчение Минина и князя Пожарского освобождать Москву и Русь от иноземного засилия и смуты», — сообщал журнал «Нива».

К истокам государственности

Владимир, Суздаль и Боголюбово стали первыми пунктами в туре государя по нынешнему «Золотому кольцу». Затем императорская семья отправилась в Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Ростов и, завершая поездку, посетила еще один исторический город, входивший тогда в состав Владимирской губернии, ‑ Переяславль. Выходит, 100 лет назад первенство Владимирской земли в создании российской государственности не вызывало сомнений.

Поездка по России государя императора должна были поднять национальный дух и восстановить авторитет императора, подпорченный неудачной русско-японской войной и «Ходынкой». К 1913 году Россия находилась в парадоксальной ситуации. После столыпинских реформ страна была на пике своего экономического развития, однако в социальном плане была не стабильна. На этом фоне император выглядел как человек, не способный разрешить эти противоречия. Он все больше уходит в религию, чему способствовали болезнь сына и набожность императрицы.

Безопасность превыше всего

Маршрут движения высочайших особ разрабатывали по дням и часам; тщательно осматривали дороги и сооружения; методично продумывали места расстановки постовых; составляли списки лиц, которые должны были сопровождать Николая II в поездке; выявляли политически неблагонадежных людей, которым воспрещалось жительство во Владимирской губернии до 1 августа 1913 года. Предстоящий приезд императора наделал много переполоха.

«Еще летом 1912 года получались известия о предстоящем в 1913-м году Высочайшем посещении Владимирской губернии, — написано в книге о посещении Николаем II города, — и население, охваченное высокими патриотическими чувствами, стало готовиться к предполагаемому приезду Державного Хозяина. …все городские храмы, а также все здания в городах, особенно лежащие на пути предполагаемого Высочайшего следования, имели быть приведены в благоприличный вид с наружной стороны. Самый путь следования подвергся основательному исправлению и в результате был приведен в надлежащее состояние».

Император с семьей перемещались в открытых автомобилях. Предписывалось церквям по пути следования кортежа звонить во все колокола, настоятелям благословлять царя, фасады зданий привести в надлежащее состояние, народу встречать «державного хозяина» по сторонам дорог с хлебом и солью. Безопасности уделялось особое внимание: по сторонам дорог должны были стоять только благонадежные люди, в руках у них не должно быть ничего тяжелого или объемного, цветы в сторону царя кидать запрещалось. Над теми, кто стоял по сторонам дорог должен был быть начальник (это касалось, например, учащихся) со списком всех присутствовавших.

Торжественная встреча во Владимире

Императорский поезд прибыл к вокзалу города Владимира при торжественном звоне церквей. На фланге почетного караула 9-го гренадерского Сибирского полка находились командующий войсками Московского военного округа Павел Плеве с начальником штаба Миллером и другими. Император принял рапорт от губернатора Ивана Сазонова и Плеве, поздоровался с почетным караулом, принял депутации, поднесшие хлеб-соль. Император был тронут приветствием, которое ему оказали во Владимире.

Кроме того, на перроне его торжественно встречали депутации от Владимирской ученой архивной комиссии, Владимирского купеческого общества, Владимирского мещанского общества, Владимирской общины старообрядцев, инославного духовенства и т.д. Впервые к императору допускались представители всех сословий. До этой поездки он общался только с дворянами и богатым купечеством.

Но самого императора, похоже, интересовали только церкви. Первым делом он поехал в Успенский собор. В то время когда Николай II молился в соборе, императрица с сыном остались в поезде. Супруга царя попросила состав поставить напротив Успенского собора, чтобы быть ближе к мужу в минуты молитвы.

Восхищение Суздалем

После краткого молебна отправился в Суздаль. Правда, только с дочерьми, потому что царевич Алексей снова плохо себя чувствовал и остался с матерью императрицей во Владимире. Суздаль произвел впечатление даже на такого высокопоставленного и много повидавшего путешественника, как последний российский император. В своем дневнике Николай II записал:

«…Отправился с дочерьми в Суздаль, куда прибыл в 3. Посетил: собор, Спасо-Ефимовский, Ризположенский, Покровский монастыри. В этом мон. в келии игуменьи закусили и пили чай. С восторгом и интересом осматривал чудные сокровища, сохраняющиеся в ризницах, и сами церкви древнерусского зодчества».

В Суздале в Покровском монастыре император отобрал 43 иконы из ризницы и 3 больших иконы из Покровского собора для Музея имени Александра III в Петербурге. На могиле князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре была совершена заупокойная лития.

Поклонение Андрею Боголюбскому

Вечером того же дня царская автоколонна направилась к еще более глубоким истокам российской государственности и самодержавия — в село Боголюбово. В соборе Боголюбского монастыря царская семья отстояла молебен и приложилась к чудотворной иконе Боголюбской Божией Матери и к надгробию с частицею святых мощей князя Андрея Боголюбского. Настоятель обители Евгений поднес Николаю II копию чудотворной иконы Боголюбской Божией Матери. Еже одну икону епископ Евгений попросил передать государыне императрице. Третья икона Боголюбской Божией Матери настоятель монастыря предназначалась для цесаревича. Иконы подарили и каждой великой княжне.

«Его Величество с великими княжнами проследовали к месту кончины Святого Князя Андрея Боголюбского, — писали «Церковные Ведомости», — отсюда поднялись в молельную (ложницу), где, по преданию, Святой Князь Андрей Боголюбский был смертельно изранен своими приближенными. Спустившись оттуда, Его Величество проследовал к часовне на месте, где повержено было обнаженное тело убитого Святого Князя Андрея, и затем несколько задержался у святого шатра. Под шатром в настоящее время стоит старинной формы чаша, так называемая «кандея». По преданию, из этой чаши Святой Князь Андрей раздавал деньги строившим Боголюбскую обитель, и бедным. Затем Государь Император проследовал к монастырской ограде, где, по преданию, лежало два дня тело убитого Князя Андрея. Отсюда Его Величество проследовал в старинный храм Рождества Богородицы, выстроенный на месте чудесного явления Богоматери Святому Князю Андрею».

В 8 часов вечера кортеж императора подъехал к поезду на станцию Боголюбово. В 9 час 20 мин вечера императорский поезд отбыл в Нижний Новгород. Через три месяца, 24 августа 1913 года, во Владимире состоялось открытие памятника Александру II. В связи с этим Николай II прислал владимирскому губернатору телеграмму: «Передайте мою благодарность за молитвы и выраженные чувства преданности населению гор. Владимира, пребывание в котором останется у меня и моей семьи неизгладимым».

Татьяна Лысова

Фото: pastvu.ru