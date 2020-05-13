Заболевшим COVID-19 медикам выплатят по 50 тысяч рублей

Во Владимирской области утверждены изменения в закон об обязательном страховании медицинских и фармацевтических работников. В документ включены страховые выплаты медикам, работающим с коронавирусом. В случае заражения COVID-19 работник медорганизации получит из регионального бюджета 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Поправки в закон приняты Законодательным Собранием на апрельской сессии.

Ранее владимирские медики могли рассчитывать лишь на страховую выплату в 10 тысяч рублей в случае причинения вреда здоровью. В случае смерти семьям погибших выплачивалось единовременное денежное пособие в размере 120 месячных должностных окладов.

Ранее «Призыв» сообщал, что с начала пандемии из Александровской районной больницы уволились 40 медицинских работников. Руководство учреждения уверено, что к этому их подтолкнул страх заразиться коронавирусной инфекцией.

Ольга Ефремова

Фото: neonomad.kz