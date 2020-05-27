За сутки зафиксированы 55 новых случаев коронавируса

В общей сложности диагноз COVID-19 поставлен 2434 раза

Во Владимирской области зафиксированы 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это минимальное значение выявленных больных COVID-19 за последние 13 дней. Снижается и коэффициент распространения инфекции. Сегодня он равен 0,88. Это значит, что один зараженный до момента своей изоляции не успевает передать вирус даже одному здоровому человеку.

Коэффициент распространения коронавируса снижается. Фото ТАСС

Однако делать положительные прогнозы в долгосрочной перспективе пока рано. Не исключено, что оптимистичная статистика — результат в том числе особенности обработки анализов на новую инфекцию. Так, в областном центре всю прошлую неделю среднесуточно COVID-19 диагностировали у 18 местных жителей. Сегодня положительный тест получил всего один человек. Не исключено, что уже завтра в городе снова будет больше больных. В общей сложности инфицированы 493 жителя областного центра.

Так, например, периодически происходит в Петушинском районе. После периода затишья в закрытой на карантин территории — снова отрицательная статистика. Сегодня среди заболевших сразу 14 человек. Общее число носителей вируса уже 369.

В регионе среди инфицированных 2434 человека.

13 случаев коронавируса в Гусь-Хрустальном, 7 в Суздале, по 6 в Коврове и Александрове, по 2 в Муроме, Киржаче  и Меленках, один человек заразился в Юрьеве-Польском и Камешково. Всего во Владимирской области среди носителей инфекции 2434 местных жителя.

За время пандемии в регионе от коронавируса выздоровели 426 человек. Это на 51 больше, чем накануне. Не пережили COVID-19 17 жителей области. Активными носителями инфекции являются 1991 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что новорожденных детей проверят на коронавирус.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС

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