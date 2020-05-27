За сутки зафиксированы 55 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксированы 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это минимальное значение выявленных больных COVID-19 за последние 13 дней. Снижается и коэффициент распространения инфекции. Сегодня он равен 0,88. Это значит, что один зараженный до момента своей изоляции не успевает передать вирус даже одному здоровому человеку.

Однако делать положительные прогнозы в долгосрочной перспективе пока рано. Не исключено, что оптимистичная статистика — результат в том числе особенности обработки анализов на новую инфекцию. Так, в областном центре всю прошлую неделю среднесуточно COVID-19 диагностировали у 18 местных жителей. Сегодня положительный тест получил всего один человек. Не исключено, что уже завтра в городе снова будет больше больных. В общей сложности инфицированы 493 жителя областного центра.

Так, например, периодически происходит в Петушинском районе. После периода затишья в закрытой на карантин территории — снова отрицательная статистика. Сегодня среди заболевших сразу 14 человек. Общее число носителей вируса уже 369.

В регионе среди инфицированных 2434 человека.

13 случаев коронавируса в Гусь-Хрустальном, 7 в Суздале, по 6 в Коврове и Александрове, по 2 в Муроме, Киржаче и Меленках, один человек заразился в Юрьеве-Польском и Камешково. Всего во Владимирской области среди носителей инфекции 2434 местных жителя.

За время пандемии в регионе от коронавируса выздоровели 426 человек. Это на 51 больше, чем накануне. Не пережили COVID-19 17 жителей области. Активными носителями инфекции являются 1991 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что новорожденных детей проверят на коронавирус.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС