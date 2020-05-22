За сутки COVID-19 диагностировали у 77 человек

Сегодня во Владимирской области коронавирус диагностировали у 77 человек. И это на 20 инфицированных больше, чем накануне, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Общее число заболевших уже 2120 человек. Но суточный прирост не смог отрицательный образом повлиять на скорость распространения коронавируса. Во Владимирской области коэффициент передачи COVID-19 снижается третий день подряд. Сегодня впервые за долгое время он стал меньше единицы. Важнейший показатель, без которого невозможно начать снимать ограничения, наконец-то равен 0,8. Это значит, что один носитель инфекции до момента изоляции не успевает заразить даже одного здорового человека.

Однако, чтобы запустить экономику, положительный тренд должен быть проверен временем. Так даже для первого этапа коэффициент распространения коронавируса не должен превышать единицу, как минимум, четыре дня. А для этого среднесуточный прирост заболевших должен сначала стабилизироваться, а потом начать снижаться.

Пятая часть всех носителей вируса на данный момент во Владимире.

За 24 часа в городе зафиксированы 18 новых случаев заболевания. Всего положительные тесты на COVID-19 получили 419 жителей областного центра. На втором месте в таблице распространения COVID-19 Петушки. В закрытом на карантине районе коронавирус диагностировали еще у 19 человек. За все время наблюдения болезнь подтвердилась у 337 местных жителей.

Новый очаг напряженности возник в Радужном.

Чуть меньше инфицированных в Гусь-Хрустальном. За сутки коронавирус подтвердили у 13 человек. Таким образом, опасную болезнь там диагностировали 293 раза. Новый очаг напряженности возник в Радужном. Там всего за один день — 14 новых случаев опасной инфекции. И это больше, чем за все время наблюдения до этого. COVID-19 на данный момент у 21 жителя закрытого города.

По 3 человека заболели в Коврове и Судогде, по 2 новых случая заболевания в Суздале и Камешково, по одному в Меленках, Муроме и Собинке. В общей сложности коронавирус диагностировали за сутки на территории 11 районов области.

За время пандемии от коронавируса выздоровели 284 жителя региона. Это на 7 человек больше, чем накануне. Скончались от COVID-19 15 заболевших. Активными носителями вируса являются 1821 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Белый дом» объявил о точечном снятии ограничительных мер.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости