За нарушение масочного режима начали наказывать

Нерабочие дни после вчерашнего выступления президента закончились, но режим повышенный готовности во Владимирской области никто не отменял, как и ношение масок. Причем нарушителей уже начали наказывать, сообщил сегодня «Призыву» Денис Лякишев, директор департамента региональной политики. На людей, нарушивших масочный режим, оформлены несколько десятков протоколов. Материалы находятся в судах. Людям грозят штрафы.

— Масочный режим в области сохраняется, поскольку это, на наш взгляд, наименее неприятная сфера, поскольку она ни в чем не ограничивает жителей. Они занимаются своими привычными делами. Ходят на работу, перемещаются в общественном транспорте. Некоторые магазины без масок уже не обслуживают, – подчеркнул Денис Лякишев.

Без маски нельзя, но если очень хочется, то можно. Не все владимирцы серьёзно восприняли масочный режим, который был введен с 27 апреля. В гипермаркетах, на рынках и в сетевых магазинах лишь часть посетителей приходят за покупками в масках. При этом на входе их никто не останавливает.

— Если честно, я маску не ношу с самого введения режима повышенной готовности и всегда свободно захожу во все магазины, включая гипермаркеты, — рассказала «Призыву» Ольга Иванова. – Охранники меня ни разу не останавливали при этом, продавщицы замечания не делали. Я просто стараюсь дистанцию соблюдать с остальными покупателями в торговых залах, на кассе. Почему не ношу? Считаю это средство неэффективным в защите от вирусов, да и тратиться каждый раз при выходе в магазин на медицинскую маску желания нет. Обычные тряпочные маски вообще считаю фикцией. Аксессуаром в гардеробе.

Напомним, что без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) нельзя посещать: места розничной торговли и предоставления услуг, аптеки, все виды общественного транспорта, в том числе такси, остановки общего пользования, вокзалы, а также административные здания различных органов власти и подведомственных организаций. А вот гулять по улице и находиться в своем авто без маски, согласно этим рекомендациям, вполне допустимо. Как ответили «Призыву» в аппарате уполномоченного по правам человека во Владимирской области, владимирцы могут носить маску, сшитую вручную. То есть это не будет считаться нарушением. Чиновники этот факт тоже подтвердили.

— Как показали исследования, особенности строения этого вируса сложные, и маска его эффективно задерживает, позволяет сохранить здоровье граждан при минимальных затратах, — уверен Денис Лякишев, директор департамента региональной политики. — При этом мы подчеркиваем, что маски можно использовать как одноразовые, так и многоразовые, которые можно сделать самим из подручных материалов, которые стоят копейки. Их можно каждый день кипятить, гладить. Нагрузки на семейный бюджет здесь быть не должно.

Некоторые боятся выйти из дома без СИЗов, но не из-за боязни заразиться, просто остерегаются штрафов.

А они, кстати, не маленькие, предупреждает уполномоченный по правам человека Людмила Романова. Штрафовать за отсутствие масок будут по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ).

— Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом сами покупатели имеют право требовать от продавца и кассира, чтобы они надели маску. В случае невыполнения требований необходимо позвонить в Роспотребнадзор, — говорят в аппарате уполномоченного.

Как признаются сами работники торговли, находиться в масках по 8 часов очень неудобно – душно и натирают уши. Но руководство гипермаркетов сейчас строго следит, чтобы сотрудники все до одного были снабжены средствами защиты. Хотя на покупателей без масок здесь смотрят снисходительно. Возможно, для поддержания объема продаж.А вот в ведомственных учреждения исключения никому не делают. Например, в управление ГИБДД на Московском шоссе водителей за порог не пустят без средств защиты.

— Я пришел на днях туда оформить своё ДТП, взять справку. Меня не пустили без маски. Сотрудник дежурной части по домофону мне ответил, он увидел меня по камере, и разрешит войти только в маске. Пришлось бежать в ближайшую аптеку. Фармацевт даже посмеялась, говорит, что многие сейчас к ним оттуда прибегали. В общем, купил я маску за 35 рублей, вернулся и успел получить справку за несколько минут до закрытия, — поделился историей Дмитрий.

В целом же нельзя сказать, что масочный режим вызвал бурю негатива среди владимирцев. В большинстве своем люди достаточно спокойно отнеслись к этому нововведению. Ранее «Призыв» сообщал, как изготовить ватно-марлевую повязку своими руками.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»