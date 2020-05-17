За чудесами — в Санино!

-
Загадочная обитель
В 19 километрах от Суздаля, в старинном селе Санино, расположен Свято-Никольский женский монастырь. Свою историю обитель берет с середины XVIII века. Тогда на месте сгоревшей деревянной церквушки были построены два храма. Летний, «холодный», возвели в честь Николая Чудотворца. Зимний, отапливаемый, посвятили Покрову Божией Матери. Много пришлось пережить обители, где сегодня, говорят, происходят настоящие чудеса. Ведущая краеведческих турниров, проводимых на базе общественной организации «Милосердие и порядок», Оксана Завьялова приоткрывает для читателей «Призыва» тайны этого уникального уголка Владимирской области. Приглашаем всех желающих на виртуальную экскурсию. Запоминайте маршрут, чтобы съездить после самоизоляции.
-
Путешествие после самоизоляции
— При подготовке к турнирам я часто общаюсь с людьми из разных уголков Владимирской области. Узнаю от них много интересного. Про архитектурные памятники, достопримечательности. И всегда хочется самой побывать в этих удивительных местах. В прошлом году мне посчастливилось оказаться в селе Санино Суздальского района. Меня поразила история этого места и его красота. Туда вполне можно отправиться в путешествие выходного дня, когда станет возможно, — рассказывает Оксана.
-
Ключи от храма
По легенде в годы становления советской власти обитель спасла монахиня Ангелина. После революции, когда церкви повсеместно разрушали, она спрятала в храме Николая Чудотворца иконы с серебряными и золотыми окладами, а ключи от церкви закопала в лесу. На требование властей отдать ключи ответила отказом, за что получила 15 лет лагерей. Кстати, ключами, которые много лет пролежали в земле, до сих пор открывают и закрывают храм. Верующие говорят, что они обладают целебными свойствами и помогают лечить многие недуги.
Когда Ангелина вернулась в родное село, она стала вновь служить при храме. Умирая, просила похоронить ее у его стен. Но большая вода не позволяла переправить тело на погост. И тут случилось чудо. Неожиданно ночью ударил крепкий мороз, и прихожане, переправившись по льду, все же похоронили Ангелину там, где она просила. Наутро лед опять растаял.
-
Живые фрески и иконы
Храмы Свято-Никольского женского монастыря расписаны мастерами иконописной школы Виктора Васнецова. На внутренних стенах изображены сцены из евангельских текстов. В начале XXI века, когда обитель стала возрождаться после долгих лет запустения, фрески начали восстанавливаться, причем сами, без участия реставраторов. Так утверждали очевидцы. И тусклые картины светлели. Еще одно чудо, о котором рассказывают в монастыре, – мироточение икон «Воскресение» и «Отечество». На некоторых иконах появилось светлое маслянистое вещество, испускающее благоухание. Послушницы и жители села воспринимают это как знак проявления Божиего внимания к монастырской обители.
-
Целебный источник
Неподалеку от монастыря бьет родник. Много историй о его целебных свойствах рассказывают люди, здесь побывавшие. Источнику приписывают целебные свойства при лечении экземы, артрита и головных болей. Предание гласит, что родник на территории монастыря появился еще в XVII веке. А потом, как и монастырь, пришел в запустение. В период возрождения обители одной из дачниц стали сниться необычные сны: кто-то приходил к ней и рассказывал, что вблизи ее дома есть необычный ключик и необходимо выпустить воду на волю. Сначала женщина не придавала значения этим снам, но потом все же взяла лопату и начала копать в указанном во снах месте. И забил родник!
-
Как добраться
Самый простой и удобный вариант — доехать на автомобиле. От Суздаля едем к Кидекше. Далее, никуда не сворачивая, около 15 километров до села Песочное. Чуть дальше будет указатель и поворот направо. Три километра по асфальтированной дороге — и вы окажетесь у ворот Свято-Никольского женского монастыря. Осталось дождаться окончания пандемии!
Юлия Денисова
Фото из личного архива Оксаны Завьяловой и сайта Свято-Никольского женского монастыря
Обсуждение 2
Спасибо за репортаж!!!! Это моя малая Родина, навестить котору с годами становится все труднее…
Татьяна Алексеевна, очень красивое место!