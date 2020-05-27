Юрий Морозов оставляет пост главы Коврова после скандала

Глава Коврова Юрий Морозов досрочно снимает с себя полномочия градоначальника. Сегодня об этом стало известно на Совете народных депутатов. В администрации он работал с 2008 года, свою карьеру начал здесь с заместителя главы. Уйти в отставку чиновник решил после скандального увольнения сразу семи директоров художественных, музыкальных школ, а также районных домов культуры. Морозов лишил их должности одним днем, объяснив своё решение экономией бюджетных средств и вынужденной оптимизацией.

Работников культуры в тяжелой ситуации поддержали не только их коллеги и родительское сообщество. В их защиту выступили общественники, директор профильного департамента Алиса Бирюкова и губернатор Владимирской области.

Работники культуры восстановлены в должностях.

— Сегодня на имя председателя городского Совета поступило заявление от Юрия Алексеевича Морозова о снятии с себя полномочий главы города, – сказал Анатолий Зотов, председатель ковровского Совета народных депутатов.– В соответствии с процедурой я должен вынести данный вопрос на Совет народных депутатов для определения временно исполняющего полномочия главы города и главы администрации города Коврова. Юрий Алексеевич также принял решение восстановить директоров домов культуры, художественной школы и двух музыкальных школ на прежние должности. Он выражает искреннее сожаление в том, что допустил ошибку в решении этого вопроса и как настоящий офицер и мужчина снял свои полномочия из-за этой ошибки.

Творческие коллективы Коврова назвали сегодняшнее событие «общей победой». Ранее «Призыв» сообщал, что увольнение работников культуры проверяет прокуратура

Татьяна Данилова

Заглавное фото пресс-службы администрации г. Коврова