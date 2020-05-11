Юрий Бещёков: люди стали бояться грабежей

Спрос на охранные услуги продолжает расти. Это один из верных индикаторов того, что настали непростые времена. Люди начинают бояться за свое имущество и собственную безопасность, констатирует владелец группы охранных предприятий Юрий Бещёков. Он занимается этим бизнесом уже 18 лет и точно знает, что говорит. Подобное всегда происходит во времена кризиса. Правда, впервые такой кризис спровоцировал неконтролируемый фактор — вирус. Юрий Бещёков рассказал «Призыву», как нынешняя ситуация влияет на его бизнес и личную жизнь.

— Юрий, как коронавирус повлиял на твой бизнес?

— У меня, как ты знаешь, несколько видов бизнеса. Основной — это вопросы безопасности. Наш офис сейчас работает в сокращенном варианте. Каждый день я по-прежнему приезжаю на работу, получаю доклады от служб, которые работают, принимаю какие-то решения по этим вопросам. В общем, все идет, как обычно. Но вот с клиентами теперь приходится общаться либо по переписке, либо по телефону. Кстати, работы стало больше.

Очень много стало заявок на постановку новых объектов. Многие предприятия малого бизнеса временно закрылись. Они вынуждены были перейти в режим охраны. Сейчас это радует, но я предполагаю: чем дольше это будет продолжаться, тем будет сложнее. И вот почему: сейчас они ставят свои объекты на сигнализацию, но есть вариант, что, когда вернутся на работу, они просто закроют бизнес и все. И судя по тому, как развивается ситуация, это весьма вероятно.

В любом случае, этот прирост затем приостановится. А вот крупный бизнес как работал, так и работает. Мне повезло, что у меня международные заказчики, такие как «Ферреро», «Генериум». И мы с ними вместе работаем, соблюдая все международные нормы.

— А что с охраной частных домов? По всей России твои коллеги констатируют, что собственники начали серьезно опасаться за свое имущество.

— Здесь тоже мы видим рост. Очень много коттеджей сейчас ставят на охранно-пожарную сигнализацию с выводом на пульт наших групп. Люди хотят обезопасить себя на случай разных чрезвычайных ситуаций, которые прогнозируются. Если эти очень длительные «каникулы» снова продлят, у людей просто кончатся деньги. Вполне могут начаться грабежи, разбой, нападения. Люди начали бояться за свою жизнь…

— Как ты оцениваешь так называемый режим самоизоляции? Хотелось бы услышать твое экспертное мнение.

— По-моему, надо было сделать чуть-чуть по-другому. Например, сначала ввести очень жесткий, недели на две, карантин, а потом давать плавные послабления. Сейчас же все выглядит хаотично: то отпускают, то закручивают гайки. Например, у меня есть еще один бизнес — мужская парикмахерская. Сначала нам запретили работать, потом разрешили, потом снова запретили и т.д. Получается, что люди дезориентированы, непонятно, когда все закончится и какими будут последствия.

— А как ты передвигаешься по городу?

— У меня есть разрешение на выезд на работу, так как частным охранным предприятиям разрешено работать в режиме повышенной готовности. Я обзавелся справкой, сделал все необходимые документы и уведомления, поэтому мое передвижение легально. Надо сказать, что за все время ограничений меня несколько раз останавливали. Это было в апреле, когда только были введены жесткие меры. Везде были патрули ДПС и т.д.

Могу сказать, что цифровые пропуска у нас — это профанация! Во всяком случае, сейчас. У полиции во Владимире нет пока приспособлений, считывающих QR-код, когда будут, неизвестно. А использовать специальное приложение на собственных гаджетах — это нарушение законодательства. Как-то так!

— А что-то изменилось в жизни?

— Не так много и изменилось. Наверное, потому что я живу в загородном доме недалеко от Владимира. Я с утра просыпаюсь, гуляю с собакой, завтракаю и выезжаю на работу. Кстати, по приезде с работы домой я соблюдаю необходимые меры предосторожности. Одежду, в которой выезжаю, отправляю сразу в стирку, принимаю душ. Дезинфекция — все, как положено.

А вот мои домашние сидят на жестком карантине, никуда не выезжают. Спасают Интернет, телевидение и, конечно, наши домашние животные. Нам повезло жить за городом. У нас есть поля, куда можно выйти подышать, можно прогуляться на речку.

Сейчас мне не хватает только походов в фитнес-клуб и, конечно, хоккея (Юрий Бещёков играет в любительском хоккейном клубе. — Прим. ред.). Сейчас все закрыто, никто не тренируется.

— И традиционный лирический вопрос. Как считаешь, что нас всех спасет в это время?

— Нас спасет дисциплина! Дисциплина, строгое соблюдение необходимых мер и вера в то, что все будет хорошо!

Беседовала Елена Пляскина

Фото из личного архива Юрия Бещекова