Юлия Арсенина возглавила департамент здравоохранения в статусе и.о.

Обязанности директора департамента здравоохранения Владимирской области временно исполнять будет Юлия Арсенина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. Заместитель руководителя облздрава не в первый раз берет на себя эти функции. Приставку «и.о.» чиновница получала и в октябре 2018 года, когда свой покинул Александр Кирюхин. Тогда даже ходили слухи, что Юлия Арсенина сможет возглавить департамент. Но кресло досталось Алексею Мозалёву. Как оказалось, ненадолго.

Нового руководителя выберут по конкурсу.

В отличие от других чиновников департамента Юлию Арсенину знают даже те, кто не следит за кадровой политикой «Белого дома». Неосторожное высказывание на «кругом столе» по вопросам поддержки материнства, детства и повышения рождаемости облетело информационные порталы всей страны. Чиновница заявила, что мамы настраивают дочерей на получение образования, а девочкам надо рожать, и чем раньше, тем лучше.

Сможет ли на этот раз Юлия Арсенина избавиться от статуса и.о., покажет время. Параллельно «Белый дом» начал прием документов от кандидатов на пост директора департамента здравоохранения. Список требований и условий опубликован на сайте администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что Алексей Мозалёв 25 мая оставил пост руководителя облздрава. Он написал заявление по собственному желанию.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»