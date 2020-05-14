Взрывной волной вынесло окно в многоэтажке

Накануне поздним вечером во Владимире взрывной волной в многоэтажке выбило оконную раму. В одной из квартир на улице Комиссарова произошел хлопок. Предположительно, случился он в результате разгерметизации пластиковой бутылки с ацетоном или растворителем. Пользователи соцсетей высказали предположение, что житель квартиры оставил бутылку рядом с работающей газовой плитой.

Пострадал хозяин квартиры.

Известно, что хозяин квартиры получил ожог. Других разрушений и возгорания не последовало.

Ранее «Призыв» сообщал, что минувшей ночью на пожаре погибли мужчина и женщина. Горел дачный дом в Киржачском районе.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «Подслушано во Владимире»