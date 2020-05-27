Выпускники Владимира получат свой Последний звонок

Городской праздник «Последний звонок» все-таки состоится во Владимире. Правда, из-за введенных ограничений пройдет он в режиме онлайн. Прямая трансляция будет вестись 29 мая с центральной площадки Патриаршего сада. Там организуют телемосты и виртуальные флешмобы с городскими школами и самыми успешными выпускниками. Педагоги и родители дадут свои напутствия. Проведут церемонию награждения лауреатов конкурса «Лучшая школа города Владимира», конкурсы, розыгрыши и, конечно, концерт.

— Среди главных элементов праздничной программы сценаристы предусмотрели школьный вальс у большого фонтана и сам «последний звонок» в медные колокольчики, — сообщает пресс-служба мэрии.

Начало праздника в 11.00.

Посмотреть трансляцию можно будет в социальной сети «ВКонтакте» в группе городского управления образования и в группе городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике. Также будет задействован Youtube.

В этом году 44 общеобразовательные школы и гимназии Владимира заканчивают 1635 выпускников. 202 из них претендуют на получение медали «За особые успехи в учении».

Ранее «Призыв» сообщал, что свое онлайн-послание адресовал выпускникам губернатор Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»