Выпускникам школ озвучили расписание ЕГЭ

Определены даты сдачи единых государственных экзаменов в этом году. Согласно новому расписанию, первое испытание ждет выпускников 29 июня. В этот день состоятся ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня — 2 и 3 июля. 6 июля запланировано ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи экзамена по всем предметам.

ЕГЭ ожидает только поступающих в вузы.

Стоит отметить, что ЕГЭ в этом году будет проводиться только среди выпускников, поступающих в вузы. Для получения аттестата о среднем общем образовании экзамен в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.

Чтобы максимально снизить риски заболевания коронавирусом среди участников и организаторов ЕГЭ, во всех пунктах проведения экзаменов усилят санитарный контроль, сообщает департамент образования Владимирской области. Будут проводиться дезинфекция аудиторий и измерение температуры на входе. Помещения оснастят дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Выпускников будут рассаживать с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что старшеклассники вернутся в школы ради консультаций по ЕГЭ.

Ольга Ефремова

Фото: kursy-po-russkomu.ru