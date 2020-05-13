ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%

В первом квартале 2020 г. объем средств под управлением Private Banking ВТБ увеличился на 12%, до 2,4 трлн руб. Наибольший интерес VIP-клиенты проявляли к инвестиционным продуктам, портфель которых с начала года вырос на 100 млрд руб., до 0,8 трлн. руб.

Основными драйверами притока средств являлись брокерское обслуживание (+21% в объемах средств на счетах) и «advisory» (+31% в размере портфеля с начала года) — услуга, при которой клиенты самостоятельно принимают решения, основываясь на экспертизу и рекомендации финансовых советников ВТБ.

В основном VIP-клиенты инвестировали валютные средства в суверенные и корпоративные еврооблигации уровня ВВВ, в первую очередь развивающихся рынков. Такие решения принимались на фоне прошедшей коррекции и объявления беспрецедентных мер монетарного и фискального стимулирования экономики. Обеспечиваемая такими бумагами доходность в 3-5% в валюте является привлекательной для клиентов на фоне общего снижения ставок по долларовым депозитам. Часть клиентов также стала постепенно формировать позиции в подешевевших акциях крупных американских и европейских компаний. Рублевые инвестиции в основном приходились на ОФЗ и корпоративные облигации эмитентов с хорошим кредитным качеством.

Помимо этого, в первом квартале у VIP-клиентов выросло количество сделок с недвижимостью. Средний чек по ним повысился примерно на 20%. Срок принятия решений при этом сократился до 2-3 дней.

«Низкие ставки по долларовой и еврозонах — это новая реальность и это надолго. Также очевидна тенденция снижения ставок в рублях. Поэтому по нашим ожиданиям клиентская активность в части инвестиций и калибровки портфелей будет расти, и мы готовы предлагать актуальные рынку доходные инструменты для наших клиентов. Потому что, каким бы неопределенным из сегодняшнего дня не казалось будущее, наши клиенты привыкли не опасаться его, а создавать его сами. Мы же, используя все организационные, профессиональные инфраструктурные ресурсы Группы ВТБ, готовы им в этом помогать», — отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

Справочно:

Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению банковским капиталом и обслуживанию VIP клиентов банка и членов их семей. Клиентам доступны широкий ассортимент банковских и небанковский продуктов предлагаемых на индивидуальных условиях. Private Banking ВТБ обеспечивает уникальные условия доступа к современным инструментам управления активами, эксклюзивным продуктам, в том числе нефинансового характера. Family office ВТБ в структуре подразделения оказывает услуги по налоговому и юридическому сопровождению деятельности клиентов.

Банк ВТБ (ПАО)

Фото: curator24.ru