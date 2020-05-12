ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям

ВТБ начал работу по льготным кредитам на пополнение оборотных средств системообразующим организациям. Среди первых реализованных соглашений — сделка с пермским предприятием ГК НОВОМЕТ, где занято более 5000 сотрудников.

Субсидированные кредиты предоставляются системообразующим организациям по государственной программе в рамках Постановления Правительства РФ № 582 по льготной ставке не выше 5% годовых на срок до 1 года. Сумма каждого кредита рассчитывается на основе среднемесячной выручки предприятия, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, и не превышает 3 млрд рублей.

По условиям новой льготной программы заемные средства могут быть направлены на оплату труда сотрудников и соответствующих страховых взносов, аренду помещений и оборудования, текущий ремонт, приобретение сырья и комплектующих, инструментов, оплату услуг охранной деятельности и коммунальных услуг, транспортные расходы, услуги связи и т.д. Полный список целей по использованию заемных средств указан в соответствующем Постановлении Правительства РФ. Кредитные средства не могут размещаться на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

«Работа системообразующих предприятий является стратегически важной для всей экономики страны. Во многих регионах они имеют градообразующее значение, обеспечивая большое количество рабочих мест. От устойчивой работы таких предприятий во многом зависит социальное благополучие городов и областей. ВТБ принимает активное участие в реализации мер государственной поддержки, направленных на поддержку ведущих предприятий страны в непростой экономической ситуации», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Банк ВТБ (ПАО)

Фото: srb62.ru