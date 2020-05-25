ВТБ Лизинг поставит 60 автобусов для городских маршрутов в Санкт-Петербурге

ВТБ Лизинг поставит СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 60 новых газовых автобусов большого класса на общую сумму 1,08 млрд руб. Компания стала победителем соответствующего аукциона на право заключить государственный контракт. Срок лизинга – 4 года. Передача автобусов состоится в ноябре 2020 года.

Компания выиграла конкурс с самым крупным с начала 2020 года лотом на лизинговые поставки автобусов, организованный городским перевозчиком. Обновление парка проходит в рамках программы расширения применения газомоторного топлива в Санкт-Петербурге. В соответствии с условиями закупки ВТБ Лизинг передаст 60 низкопольных автобусов большого класса с газовым двигателем ЛиАЗ-5292.67. Автобусы в адрес ВТБ Лизинг поставит ООО «ГК «СТТ». Ключевым преимуществом такого транспорта является его экологичность. Количество вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем при использовании дизельного топлива, что снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха.

«Мы рады принять участие в социально значимом проекте северной столицы и внести свой вклад в обеспечение мегаполиса городским транспортом высокого класса экологичности. ВТБ Лизинг всегда старается предложить лучшие условия и возможности для реализации таких важных проектов. Развитие общественного транспорта сегодня является задачей, поставленной на государственном уровне. И мы в соответствии со стратегией ВТБ предоставляем максимально широкую продуктовую линейку для ее решения», — прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

Банк ВТБ (ПАО)

Фото: smi2.ru