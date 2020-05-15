Врач рассказала, как восполнить нехватку витамина D в самоизоляции

Полтора месяца мы уже отсидели дома, испытывая острую нехватку солнца и свежего воздуха. А впереди еще май. Решением губернатора во Владимирской области режим повышенной готовности продлен до конца месяца. QR-код, маска, социальная дистанция – обязательные условия нахождения на улице и в общественных пространствах. Важно соблюдать правила гигиены, оставаться дома, без надобности не появляться на улице. Очевидно, что в этих условиях мы недополучаем солнечных лучей, а это значит, и витамина D. Вместе с педиатром клиники «Палитра» Ириной Моржановой «Призыв» выяснил, зачем нам нужен этот витамин? Какую пользу он дарит нашему организму? Сколько и чего нужно съесть, чтобы получить необходимую ежедневную дозу витамина в условиях домашнего заточения?

Витамин против коронавируса

Управление здравоохранения Англии рекомендовало своим гражданам ежедневно принимать витамин D, пока продолжается карантин по коронавирусу. Ученые из фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии проанализировали соотношение среднего уровня витамина D среди жителей 20 государств Европы со статистикой смертности от коронавируса в этих странах. Особенно низкий уровень витамина D наблюдается у жителей Испании, Италии и Швейцарии.

Да, это солнечные страны, но специалисты считают, что большое количество людей заняты на сидячей офисной работе, проводят время в рабочем кабинете или в автомобиле, а не на солнце. В итальянском городе Бергамо, который стал символом пандемии в Европе, очень много пожилых людей, которым витамина D может не хватать по естественным причинам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что исследования многих ученых показали эффективность дополнительного приема витамина D для борьбы с дыхательными инфекциями. И коронавирус не исключение. Витамин D является иммуномодулятором и усиливает врожденный иммунитет, в частности повышая защитные свойства слизистых оболочек.

Российские врачи в отличие от своих зарубежных коллег не так оптимистичны по отношению к витамину D, а вернее к его способности противостоять коронавирусу. Но не отрицают, что организму, особенно детскому, витамин D необходим.

Педиатр Ирина Моржанова с такой трактовкой согласна: витамин D полезен, и его эффективность в отличие от других витаминов доказана научно. Но врач предупреждает, что витамин D жирорастворимый, его избытки не выводятся из организма и принимать его нужно, проконсультировавшись с врачом:

— В идеале необходимо сдать анализ крови на содержание кальцидиола 25(ОН)D. Адекватный уровень витамина D определяется как концентрация 25(ОН)D более 30 нг/мл (75 нмоль/л). Недостаточность – 21-30 нг/мл (51-75 нмоль/л), дефицит – менее 20 нг/мл (50 нмоль/л). Естественно, при дефиците назначаются совсем другие дозы, нежели при адекватном уровне. Будьте аккуратны с приемом витамина малышами, советуйтесь со своим педиатром. Если ребенок на искусственном вскармливании, учитывайте, сколько витамина D в смеси, чтобы скорректировать дополнительную дозу витамина.

В чем польза «солнечного» D?

Дефицит витамина D приводит к рахиту, замедлению роста, потере зубов и мышечной слабости, частым простудам и даже к депрессии и нарушению памяти. Сигналом того, что в организме его не хватает, являются боли в мышцах и костях, трудности при ходьбе. Ухудшилось состояние волос, кожи, ногтей? Ощущаете постоянную усталость, у вас постоянно плохое настроение? Все это тоже может быть из-за нехватки витамина D. Но, повторимся, самый точный показатель – это анализ крови.

Недостаток витамина D повышает риск развития катаракты и задержки развития головного мозга у плода в период внутриутробного развития. У детей и взрослых повышается риск развития сахарного диабета, атеросклероза сосудов, ишемической болезни сердца, онкологии, атопических дерматитов, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, колитов, ожирения, аутоиммунных заболеваний, туберкулеза.

Витамин D помогает организму бороться с инфекциями, что особенно важно во время пандемии СOVID-19. В период беременности витамин помогает формировать противотуберкулезный, противовирусный и бактериальный иммунитет у ребенка.

Еще этот витамин поддерживает уровень кальция и фосфора в организме, а они влияют на рост костей и их прочность. Помогает «твердеть» костной ткани у младенцев, формирует скелет и зубы, отвечает за рост и развитие клеток. Регулирует стабильный тонус мышц, работу миокарда и влияет на свертываемость крови. И похудеть он также помогает!

Витамин D полезен для поджелудочной железы, так как влияет на выделение инсулина. Нормализует общий уровень глюкозы в крови, предупреждая развитие сахарного диабета. А еще помогает усваиваться магнию и калию, участвует в «строительстве» защитной оболочки вокруг нервных волокон, способствует обновлению эпидермиса, заживлению ран, синтезу коллагена и эластина.

Врачи его часто рекомендуют женщинам во время менопаузы для профилактики остеопороза и «сглаживания» гормональных бурь и нарушений. А еще ежедневный прием витамина обязателен так называемой «группе риска» — вегетарианцам, которые осознанно отказываются от животного белка, и тем, у кого аллергия на лактозу (молочный белок).

Солнце, рыба и яйцо

Витамин D мы получаем, проводя время на улице, так как он производится под воздействием солнечных лучей на открытые участки кожи. Его еще называют «витамином солнца». И по статистике, каждый пятый житель планеты испытывает его дефицит. Россия находится в зоне низкой инсоляции (облучение солнечным светом), поэтому практически все мы в зоне риска. Увы, пасмурная погода сокращает образование витамина D почти на 60%. И если лето не задалось, то прерывать прием витамина не рекомендуется.

При получении витамина D естественным путём (от солнца) невозможно получить передозировку, но надо защищать кожу от солнечных ожогов и других негативных последствий. А между тем солнцезащитные кремы снижают синтез витамина D на коже на 95-98%. Поэтому надо ухитриться и витамин получить, и не заработать ожоги.

Еще один источник витамина – продукты. Это рыбий жир, мясо, сельдь, лосось, сардины, тунец, печень, икра, яичный желток, молочка в любом виде (от творога до кефира).

Чтобы взрослому человеку получить свою ежедневную профилактическую дозу витамина D (в 800 МЕ), нужно съесть 100-150 г дикого лосося, или 400 г лосося, выращенного на ферме, или полтора килограмма сливочного масла, или 40 яичных желтков. Меньше всего придется мучиться со старым добрым рыбьим жиром: всего 10 граммов — и норма выполнена!

Капли, таблетки, «мишки»?

Когда еды и солнца недостаточно, врачи рекомендуют принимать витамин D дополнительно. Он выпускается под различными торговыми марками и в разнообразных видах. Дозировка зависит от возраста человека и его места жительства.

Например, жителям европейского севера России (республика Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Мурманская области) показана более высокая профилактическая доза витамина D, чем остальным жителям страны.

Если ребенку от 3 до 8 лет из Владимирской области достаточно 1000 МЕ (международных единиц) в сутки, то ребенку европейского севера России нужно 1500 МЕ.

Постоянный прием рекомендован детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пожилым (старше 75 лет). Без медицинского контроля (по анализу крови) не рекомендуется принимать витамин D более 6 месяцев. Ирина Моржанова советует обговорить с лечащим врачом прием витамина D даже в профилактической дозе.

Избыток витамина может спровоцировать задержку кальция в организме (гиперкальциемия). Такой эффект может спровоцировать ослабление костей, повредить почки и сердце.

Ирину Моржанову часто спрашивают, какой препарат лучше: таблетки или капли, импортного или российского производства? Педиатр не делает различий между формами препаратов:

— Малышам удобно давать препарат в каплях, детям постарше интересны витаминки в виде фигурок. Выбирая препарат, имейте в виду, что любые средства в капсулах противопоказаны детям до 5 лет. Взрослые же предпочитают капсулы или таблетки. Отличия лишь в цене. Импортные препараты стоят дороже российских. Витамин D импортного производства удобен также тем, что там есть большая дозировка.

Это интересно знать!

Впервые витамин D обнаружили в 1922 году. И он оказался четвертым из известных витаминов, поэтому его и назвали четвертой буквой латинского алфавита.

Пожилые люди с низким уровнем витамина D в крови в 11 раз чаще подвержены депрессии.

При дефиците витамина D человек переедает.

Запаса витамина D, полученного в летний солнечный период, хватает примерно на 2-3 месяца.

Елена Середина

Заглавное фото: cocoyoyo.ru