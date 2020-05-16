Впервые от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело

Впервые за время распространения коронавируса количество выздоровевших жителей Владимирской области превысило число заболевших. Конечно, не в абсолютных цифрах, а только за один день. Но динамика положительная, и она не может не радовать. Отрицательные тесты на коронавирус за 24 часа получили 83 ранее инфицированных человека. И это новый рекорд. При этом заболели 65, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Самый большой суточный прирост по-прежнему во Владимире. За день в областном центре COVID-19 подтвердили у 16 местных жителей. Общее число носителей опасного вируса — 326 человек.

На втором месте по количеству инфицированных — Петушки. Но там за 24 часа положительные тесты на коронавирус никто не получил. В закрытом на карантин районе болеют 276 человек. Зато в Муроме новая вспышка. Сразу 15 местных жителей пополнили статистику. В общей сложности число инфицированных там достигло 145.

За сутки коронавирус подтвердили у 65 жителей области.

Семь новых случаев COVID-19 подтвердились в Кольчугино, 6 — в Коврове, по 4 заболевших в Собинке и Вязниках. По 3 человека получили положительные тесты на коронавирус в Меленках и Киржаче. По два инфицированных прибавили Александров, Суздаль и Радужный. Один заболевший в Юрьеве-Польском.

Таким образом, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 12 районах области. Общее число заболевших достигло 1657. Победили инфекцию 232 человека. 15 пациентов от COVID-19 скончались. Активными носителями вируса на данный момент являются 1410 жителей региона.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что ситуация с коронавирусом хоть и прогнозируемая, но напряженная. Коэффициент распространения инфекции пока не позволяет снимать режим ограничений. На данный момент среднее количество людей, которых инфицирует один носитель COVID-19 до его изоляции, равен 1,3. При этом начать послабления можно только тогда, когда этот показатель будет равен единице. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: inform.kz