Вознесение Господне: история и традиции праздника

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Важный день для всех верующих
Вознесение Господне входит в число 12 двунадесятых праздников, посвященных главным событиям евангельской истории. Это праздник с «плавающей» датой, которая напрямую зависит от Пасхи. Он выпадает на 40-й день после Светлого Воскресенья и всегда приходится на четверг. В 2019 году православная Пасха была 19 апреля, следовательно, Вознесение отмечаем 28 мая.
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История праздника
Согласно Евангелию Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима Вифании на горе Елеон, благословил их и во плоти вознёсся на небо. Тогда же собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя время так же снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит своих учеников и незримо по-прежнему будет находиться рядом с ними.
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Церковная служба
Приуроченные к празднику Вознесения службы начинаются ещё накануне. Заканчивается пасхальный период, и в среду утром последний раз в году звучат пасхальные песнопения. А вечером служат торжественное Всенощное бдение. На следующий день во время литургии читают Евангелие от Марка, где описаны события восшествия Христа на небо.
Но в условиях угрозы эпидемии коронавируса лучше остаться в этот день дома, посмотреть трансляцию службы по телевизору и помолиться в кругу семьи. Поздравить друзей и близких можно по телефону или в социальных сетях.
Обеденный стол на Вознесение может быть самым разнообразным. 28 мая, в четверг, поста у христиан нет, а значит, можно смело угощаться мясными, рыбными, овощными и прочими яствами.
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Народные обычаи
Как и многие православные праздники, Вознесение вобрало в себя бытовые народные традиции и даже древние языческие обычаи. В народе считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето и становится по-настоящему жарко.
Наши предки верили, что на Вознесение Христос ходит по земле в нищенских одеждах. Поэтому в этот день нужно подавать щедрую милостыню и не отворачиваться от убогих. Запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что «можно попасть во Христа».
В домах на Вознесение пекли особое хлебное кушанье – «лесенки», на которых обязательно делали семь «перекладин», символизирующих ступени по числу небес апокалипсиса. «Лесенки» освящали в церкви, относили на колокольню и бросали вниз на землю. При этом гадали о том, на какое из семи небес суждено попасть гадающему. Когда все семь ступенек оставались целы, это указывало гадальщику прямой путь на небо. И наоборот: если лесенка разбивалась в мелкие куски, то тем самым обнаруживала страшного грешника, который ни на одно из небес не годится.
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Погодные приметы
Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила (21 ноября).
Вознесение с дождем – Илья (2 августа) с грозой.
Багряный восход солнца – к грозовому лету.
На Вознесенье всегда выпадает роса.
Солнечная погода – примета хорошего урожая.
Дождливая погода в этот праздник предрекает лето с большим количеством гроз.
Если нет дождя на Вознесение Господне, то его не будет еще шесть недель; если идет дождь, то он будет еще шесть недель идти.
Холодный пронизывающий ветер в этот день – к засухе.
Дожди в этот день предвещают неурожай, болезни скотины. Но если дожди не прекращаются в течение нескольких дней, то серьезных убытков не будет.
Сильный дождь с грозой предрекает холодное лето, а мелкий «слепой» дождик — грибную осень.
Фото: fotokto.ru
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Храм Вознесения во Владимире
Церковь, освященная в праздник Вознесения Господня, очень подходит ему. Она стоит на холме и возвышается над всем окружающим миром, устремляя сверкающие золотые кресты к небу. Вознесенская церковь — один из самых древних и ценных духовных памятников «Золотого кольца России». Впервые она упоминается в летописях 1178 года как Вознесенский монастырь, но, скорее всего, была построена гораздо раньше, еще во времена великого князя Андрея Боголюбского. Второе упоминание о монастыре, тогда еще состоявшем из двух деревянных строений, обнаруживается в 1238 году — его сожгли воины Золотой Орды. Лишь спустя пять веков, в 1724-м, церковь возрождается из пепла. Ее отстраивают в камне, в стиле типичной для того времени посадской архитектуры.
После революции воинственно настроенные атеисты, пришедшие к власти, в 1934 году церковь закрыли, превратив ее в склад. В первые дни Великой Отечественной войны она едва избежала фашистских бомб — некоторые взорвались буквально в нескольких метрах от здания, но обошлось лишь выбитыми стеклами. Во второй половине войны церковь была частью лагеря для немецких военнопленных. После Победы ее также не использовали по назначению — до конца 80-х здесь была обувная фабрика. Лишь в 1990-м ее передали в руки Русской православной церкви и вновь освятили.
Несмотря на множество испытаний, Вознесенская церковь жива и любима владимирцами. Помимо самобытной православной архитектуры, она хранит несколько христианских реликвий. Это, например, замечательный светлый иконостас, подаренный неизвестным итальянским художником в 1812 году, а также икона с образами родителей преподобного Сергия Радонежского — Кирилла и Марии. На своде и стенах храма сохранилась большая часть росписи XVIII века.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: blagnews.ru
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