Вознесение Господне: история и традиции праздника

Приуроченные к празднику Вознесения службы начинаются ещё накануне. Заканчивается пасхальный период, и в среду утром последний раз в году звучат пасхальные песнопения. А вечером служат торжественное Всенощное бдение. На следующий день во время литургии читают Евангелие от Марка, где описаны события восшествия Христа на небо.

Но в условиях угрозы эпидемии коронавируса лучше остаться в этот день дома, посмотреть трансляцию службы по телевизору и помолиться в кругу семьи. Поздравить друзей и близких можно по телефону или в социальных сетях.

Обеденный стол на Вознесение может быть самым разнообразным. 28 мая, в четверг, поста у христиан нет, а значит, можно смело угощаться мясными, рыбными, овощными и прочими яствами.