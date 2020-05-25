Вопросами строительства в исторических зонах займется спецкомиссия

Во Владимирской области создана комиссия по осуществлению градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических поселениях региона. Соответствующее постановление подписано губернатором. В зону ответственности комиссии попадут:

— вопросы сохранения, изменения и восстановления историко-градостроительной среды, а также обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде;

– проекты границ зон охраны объектов культурного наследия, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах этих зон;

– прочие вопросы в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Решения будут носить рекомендательный характер.

Кроме того, к функционалу комиссии отнесена подготовка предложений для органов местного самоуправления по осуществлению градостроительной деятельности и формированию историко-градостроительной среды в исторических поселениях региона. Займется она и вопросами, способными оказать воздействие на универсальную ценность объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и другие объекты культурного наследия, расположенные в области.

В комиссию войдут представители областной администрации, органов исполнительной власти региона, общественных объединений и прочих организаций в сфере градостроительства, культуры и сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Заседания планируется проводить по мере необходимости. А его решения будут носить рекомендательный характер, говорится в сообщении «Белого дома».

Ранее «Призыв» сообщал, что темпы жилищного строительства выросли во Владимирской области в два раза.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»