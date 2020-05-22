Волго-Вятский Банк Сбербанка провел вебинар для своих крупнейших клиентов

Волго–Вятский банк Сбербанка организовал вебинар «Как пережить шторм и найти новые возможности для роста» для своих крупнейших клиентов. Совместная со Strategy Partners (компания входит в экосистему Сбербанка) онлайн-конференция собрала более 80 руководителей и бенефициаров крупных компаний из девяти регионов присутствия Волго-Вятского банка.

Спикерами вебинара стали основатель и президент Strategy Partners Александр Идрисов и партнеры компании: Евгений Левченко (практика «Металлургия и горнодобывающая промышленность»), Денис Собе-Панек (практики «Потребительский сектор» и «Цифровой маркетинг»), Борис Порецкий (практики «Транспорт и логистика» и «Телеком»). Также с приветственным словом к участникам вебинара обратился Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин.

Участники вебинара узнали, как использовать сценарный подход и на что ориентироваться бизнесу в условиях кризиса, какие аспекты деятельности компании необходимо сейчас пересмотреть, чтобы защитить ядро бизнеса, какие антикризисные меры целесообразно рассматривать в первую очередь.

В ходе дискуссии спикеры отметили, что ключевым сейчас для предпринимателей является фактор времени, и призвали более не откладывать принятие важных решений. Необходимо рассматривать разные сценарии развития событий и разрабатывать план того перестройки бизнеса в новых условиях.

Также эксперты Strategy Partners рассказали о необходимости в стресс-тестах бизнеса при различных ситуациях и в определении критических компетенций, которые необходимо сохранять и культивировать в компании.

На примере кейсов различных компаний участники вебинара обсудили системные подходы к поддержанию выручки, снижению затрат и оптимизации активов и обязательств компаний.

Спикеры сошлись во мнении, что сейчас важно повышать прозрачность компании для кредиторов и инвесторов, уметь подготовиться к получению государственной поддержки. А в оценке портфеля бизнес-направлений компании концентрироваться на самых жизнеспособных. Кроме того, в приоритете на ближайший период у бизнеса — разработка прагматичных программ и поиск новых идей для роста и развития.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Я рад, что нам удалось собрать такое большое количество ведущих представителей бизнеса на нашей площадке и обсудить актуальные, зачастую, острые и злободневные темы. Надеюсь, озвученные на вебинаре решения и методы выхода бизнеса из непростых условий последнего времени в растущий тренд станут важной и востребованной основой для многих предпринимателей и организаций. Сбербанк обязательно продолжит проводить подобные вебинары для своих клиентов и в будущем».

«Лучшая формула в кризис: «УМНЕЕ – БЫСТРЕЕ — ГИБЧЕ». Быть умнее – использовать хорошо продуманные и основанные на тщательном анализе информации решения. Также нужен креатив, сегодня время нетривиальных решений. Быть быстрее – не ждать, быстро принимать решения и главное немедленно претворять их в жизнь. Быть гибче – все что можно сделать по снижению базы постоянных затрат создаёт условия для вашей адаптации к шокам», — подытожил Александр Идрисов.

Для подготовки и проведения вебинаров использованы ресурсы компании Strategy Partners, входящей в экосистему Сбербанка, и корпоративно-инвестиционного блока банка.

Фото: mybryansk.ru