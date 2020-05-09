Волго-Вятский банк Сбербанка присоединился к Всероссийской акции – совместному исполнению песни «День Победы»

Волго-Вятский банк Сбербанка присоединился ко всероссийской гражданской акции – совместному исполнению песни «День Победы».

Одну песню на всех исполнили руководители и сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка в честь 75-летия Великой Победы. Результатом участия стал видеоролик, который можно посмотреть на странице территориального банка на канале в YuoTube.

Принять участие в акции может каждый гражданин России, сегодня. Для этого нужно открыть окно или выйти на балкон и присоединится к исполнению композиции. Песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова стала символом и знаковым атрибутом торжеств по поводу 9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной войне, многих из которых перенесены.

Напомним, также, что сегодня, в годовщину Победы, у всех жителей страны есть возможность присоединится к шествию «Бессмертный полк России» в онлайн-формате. Чтобы принять участие в этом мероприятии, нужно зарегистрировать профили своих героев в «Банке памяти» Сбербанка, на сайте «Бессмертного полка России» или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Все пользователи, загрузившие профили своих ветеранов в «Банк памяти», не только примут участие в онлайн-шествии, но также смогут сохранить память о них и передать эту информацию будущим поколениям. Основная задача проекта — сохранение внимательного отношения к историческому наследию страны и гордости за ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов, которые героически защищали нашу Родину.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Участие Сбербанка в подготовке и проведении празднеств, посвященных Дню Победы, действительно можно назвать масштабным. Мы создали платформенное решение для проведения «Бессмертного полка» в онлайн-формате, существенно расширили возможности «Банка памяти», запустили совместные акции с Фондом «Память поколений», организовали поздравления тысяч ветеранов и тружеников тыла на всех территориях присутствия. Участие во флешмобе по исполнению песни «День Победы» – еще один шаг к тому, чтобы достойно провести и отметить этот день, соблюдая при этом все необходимые рекомендации и правила безопасности.

Наша задача – быть ответственными за тех, кто принес нам мир и возможность жить, хранить в сердце память о великом подвиге и передавать ее нашим детям и внукам».

Фото: mybryansk.ru