«Волгабас» назвал причины невыплат зарплат работникам

Сотрудникам завода «Волгабас» в Собинском районе не выплатили полную зарплату за март и апрель, потому что у компании «БакулинМоторсГрупп» возникли проблемы с заказами. От французских партнеров не поступили деньги за поставку автобусов, а новые заказы не появляются, потому что у завода не получается выигрывать торги. Компанию снимают с конкурсных процедур, потому что нет банковской гарантии. У «Волгабаса» возникли проблемы с крупным банком, с которым завод давно сотрудничает. Три конкурса, в которых завод собирался победить и поставить около 200 автобусов в другие города страны, проиграны. Деньги, на которые рассчитывали руководители «БМГ», не поступили. Об этом стало известно в ходе встречи первого заместителя губернатора Александра Ремиги с местными руководителями завода «Волгабас». Вице-губернатор прошелся по цехам предприятия и поговорил с работниками.

Беседа первого заместителя губернатора Александра Ремиги с работниками завода «Волгабас»:

— Какой процент вам не выплатили?

— Сложно сказать, но не все.

— За март тоже?

— Да, часть за март и апрель. Премию еще не дали…

Часть работников «Волгабаса» признались, что не выплатили за март и апрель отпускные и премии, только голые оклады. Было видно, что сотрудникам очень неудобно рассказывать детали о зарплате. Александр Ремига попросил не бояться последствий, нужна объективная картина, чтобы помочь. Но согласились ответить не все.

Свыше 10 миллионов рублей завод задолжал работникам, в том числе и управленцам.

Все долги обещали погасить на следующей неделе. Чтобы они не возникали и впредь, региональные власти предложили заключать договоры с другими банками и участвовать в новых конкурсах на госзакупках. Будут заказы, будут и деньги на зарплаты.

Александр Ремига, первый заместитель губернатора:

Если нужны встречи с банкирами, давайте проведем совместно. Мы поможем с организацией.

Прошу вас не оттягивать вопрос. Сегодня выйдите на переговоры с крупными региональными банками. С руководителями филиалов банков я поговорю.

Представители руководства завода «Волгабас» заверили региональных чиновников, что кузовные и сборочные цеха работают. Как «Призыв» сообщал ранее, предприятие уходило на простой из-за перебоев с поставками комплектующих для автобусов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»