Во Владимирскую область нагрянут заморозки

Погода продолжает преподносить сюрпризы. По сведениям Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночные и утренние часы 22 и 23 мая в отдельных районах региона ожидаются заморозки. температура может опуститься до -2 градусов.

Погода мая напоминает осеннюю.

Чтобы не остаться без урожая, дачникам рекомендуют предпринять меры по его защите. Для теплолюбивых растений такие температуры губительны. Спасти их можно, укрыв, например, пленкой.

Также похолодание в разы увеличивает риски возникновения пожаров в домах, в связи с неправильной эксплуатацией обогревательных приборов и печей. Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает владимирцев быть осторожнее в период нетипичной для мая погоды.

Судя по данным популярных погодных пабликов, температура начнет повышаться только со следующей недели.

Ранее «Призыв» сообщал, что по прогнозам синоптиков, грядущее лето может стать аномально жарким.

Ольга Ефремова

Фото: svidok.info