Во Владимирской области разрешат занятия спортом на свежем воздухе

Моцион на свежем воздухе и занятия спортом под открытым небом на улицах, в парках и скверах будут разрешены во Владимирской области со следующей недели. А вот фитнес-центры и учреждения спорта «под крышей» пока останутся закрытыми. На неопределенный срок. Об этом заявил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига. Санэпидобстановка в регионе не позволяет на сегодняшний день разрешить функционирование досуговых учреждений с массовым пребыванием людей. Для того чтобы их работа возобновилась, показатель Rt должен быть менее 1%, а у нас в регионе – 1,3%.

Rt — это отношение числа больных, зарегистрированных в области в течение последних 4 суток, к количеству больных за предыдущие 4 суток.

— Если мы поспешим со снятием ограничительных мероприятий, то можем вернуться на несколько шагов назад. В ежедневном режиме проводится динамическое отслеживание ситуации. Мы следим за тремя основными показателями: коэффициентом заболевших, количеством коечного фонда и проводимых тестов, — сообщила зам. начальника отдела юридического обеспечения регионального управления Роспотребнадзора Илона Голованчикова.



Заниматься физкультурой и спортом на открытых площадках придётся всё же в масках — режим самоизоляции в регионе продлён до конца мая, и требования по части ношения масок в общественных местах не сняты. По всей видимости, в ближайшее время это будет единственным доступным развлечением владимирцев вне дома. Поскольку открытие развлекательных и досуговых комплексов пока в очень туманной перспективе. Крупные торговые центры также функционируют (если вообще открыты) только в очень незначительной части: работают салоны связи и оптика. Фудкорты, как и в целом общепит (за исключением производственных столовых и заведений, торгующих на вынос), закрыты.

Вопреки ограничительным мероприятиям предприниматели стараются удержаться на плаву. Как это происходит в сфере доставки готовых блюд и продуктов питания на дом, можно посмотреть в репортаже «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»